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Araç muayeneleri 3 ay ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 ay ek süre tanıdı.

03.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:55
Araç muayeneleri 3 ay ertelendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs salgını nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 ay ek süre tanıdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle motorlu taşıt sahipleri ve aracının muayene süresi gelenler için değişikliğe gitti. Değişiklikte 'korona virüs' pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için 3 aylık ek süre tanınırken, süre sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca bu sürenin gerektiği takdirde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabileceği de bildirildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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