Araç muayeneleri 3 ay ertelendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Korona virüs salgını nedeniyle 3 Nisan'dan itibaren araç muayenelerini yaptıramayanlara 3 ay ek süre tanıdı.
03.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikle motorlu taşıt sahipleri ve aracının muayene süresi gelenler için değişikliğe gitti. Değişiklikte 'korona virüs' pandemisi nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için 3 aylık ek süre tanınırken, süre sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması gerektiği kaydedildi. Ayrıca bu sürenin gerektiği takdirde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uzatılabileceği de bildirildi. - BAYBURT
Kaynak: İHA