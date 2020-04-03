Araç muayeneleri ertelendi mi? Araç muayeneleri ne kadar ertelendi? Araç muayenesi 3 ay ertelendi mi? Araç muayeneleri hangi tarihe ertelendi?

Corona virüs önlemleri kapsamında devlet tarafından gerekli önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda da araç muayenelerinin süresi 3 ay ertelendi ve uzatılmış oldu. Araç sahipleri bu süreçte 3 ay ertelenmiş şekilde muayene işlemlerini yapabilecekler.

BAKANLIĞIN ARAÇ MUAYENE AÇIKLAMASI

Motorlu taşıtı olan ve aracının muayene süresi gelenler için Ulaştırma Bakanlığı Resmi Gazete'de yayımladığı yönetmelikte değişilik yaptı.

"Koronavirüs salgını nedeniyle muayene süresi gelen ve yaptıramayanlar için üç aylık süre tanındı. Üç aylık sürenin sonunda 45 gün içinde araç muayenesinin yaptırılması şartı getirildi."

Bu süre gerekirse takdirde Bakanlıkça uzatılabilecek.