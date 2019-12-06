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Araç parkı tartışmasında silahla vurulan kişi yaralandı

Adana'da araç parkı nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

06.12.2019 10:33 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:34
Adana'da araç parkı nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde Serkan K. (36), otomobilini yol kenarına park edip alışveriş yapmak için bakkala girdi.
Bu sırada, aracın gelişigüzel park edilmesine tepki gösteren mahalle sakinlerinden Erol F. (36) ile iş yerinden çıkan sürücü Serkan K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan K'nin tabancayla ateş etmesi sonucu Erol F. bacağından yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekibince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Serkan K. ise olay yerine yakın polis ekiplerince suç aleti silahla yakalandı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Araç parkı tartışmasında silahla vurulan kişi yaralandı

Güncel

Kaynak: AA


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