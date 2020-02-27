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Araç sahibi inince ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde böyle çaldı

ARNAVUTKÖY'de otomobilinden inen kişiyi gözleyen hırsız, araç sahibi uzaklaştıktan sonra ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde çaldı.

27.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:29
ARNAVUTKÖY'de otomobilinden inen kişiyi gözleyen hırsız, araç sahibi uzaklaştıktan sonra ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde çaldı. Hırsızlık anları araç kamerasına yansırken, 5 suçtan aranması olan şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Yavuz Selim Mahallesi ve Başakşehir Güvercintepe Mahallesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin eşkal ve kimliğini tespit etti. Ekipler, fiziki takibe aldığı şüpheliyi 24 Şubat Pazartesi günü Maltepe'de yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Emrah G.(30)'nin 7 adet suç kaydı ve 5 adet aranmasının olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 2 ayrı otomobilden 7 adet tapu, kimlik, ehliyet, 15 adet kredi kartı ve ziynet eşyası çaldığı belirtildi. Şubede işlemleri tamamlanan Emrah G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK KAMERADA
Öte yandan şüphelinin Arnavutköy'de yaptığı hırsızlık araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracını park eden kişi uzaklaşınca şüpheli saniyeler içinde ön kapıyı açarak koltukta bulunan çantayı alıyor. Şüpheli hızla buradan uzaklaşıyor.
Araç sahibi inince ön koltuktaki çantayı saniyeler içinde böyle çaldı

Arnavutköy, Güncel

Kaynak: DHA


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