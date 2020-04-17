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Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam bekleniyor.

17.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:21

Son günlerde petrol fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyirden Türkiye 'deki akaryakıt fiyatları da olumlu veya olumsuz etkileniyor. Dün motorine yapılan 21 kuruşluk indirimin ardından bugün akaryakıtta bir fiyat değişikliği daha gündeme geldi. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre; benzine 15, motorine ise 10 kuruş zam bekleniyor.

MOTORİN VE BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstanbul'da ortalama 5,13 liradan satılan motorinin litresi 5,23 liraya çıkacak. Motorinin litresi Ankara'da 5,21 liradan 5,31 liraya, İzmir'de ise 5,23 liradan 5,33 liraya çıkacak.

Benzinin litresi ise İstanbul'da 5,10 liradan 5,25 liraya yükselecek. Benzinin litre fiyatı Ankara'da 5,25 liradan 5,40 liraya, İzmir'de ise 5,26 liradan 5,41 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor
Etiketler: Türkiye, Ekonomi
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