Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve dolardaki hızlı gerileme sonrasında akaryakıt fiyatlarında indirim gündeme geldi. Söz konusu gelişmeler sonrasında benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 28 kuruş indirim bekleniyor.

MOTORİNE DE İNDİRİM YOLDA

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, brent petrol fiyatlarındaki düşüş, uluslararası piyasalarda benzinin ton fiyatının düşmesi ve dolar/TL'deki gerileme nedeniyle yapılacak indirimin ardından motorine de Cuma ya da Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 15-20 kuruş indirim gerçekleşebilir.