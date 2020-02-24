Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vatandaşların ayrı ayrı kamu kurumlarına gitmek zorunda kalmadan farklı iş ve işlemleri yapabilecekleri Tek Durak Hizmet Noktası'nın pilot çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Oktay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Dijital Türkiye Portalı'ndan yakında kullanıma açılacak 'araçlarım' sayfası ile vatandaşlarımızın araçlarına ait vergi borcu, trafik cezası, muayene, OGS, HGS ve sigorta gibi farklı kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm bilgilerine tek bir sayfada erişilebilecek" dedi.

"1198 HİZMETİN SUNULMASI SAĞLANMIŞTIR"

Öte yandan Oktay, "Dijital Türkiye Versiyon 1.1 ile vatandaşa 399, iş dünyasına 465 ve kamuya 334 olmak üzere ilave 1198 hizmetin Dijital Türkiye Portalı'ndan sunulması sağlanmıştır" dedi.