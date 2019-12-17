Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam geliyor

Brent petrol fiyatının ve dolar kurunun yükselmesi nedeniyle motorinin litre fiyatında bir zam beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorine 22 kuruş zam bekleniyor.

BÜYÜK KISMI ÖTV'DEN KARŞILANACAK

22 kuruşluk zammın 6 kuruşunun pompaya yansıması beklenirken kalan 16 kuruşun ise eşel mobil sistem gereği ÖTV'den karşılanması bekleniyor.

MOTORİN İSTANBUL'DA 6,53 OLACAK

Beklenen zammın yansıması halinde İstanbul'da 6,47 TL olan motorinin litre fiyatı 6,53 TL olacak. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,54 olan motorinin litre fiyatı 6,60 TL'ye yükselecek.