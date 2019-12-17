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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam geliyor

Dolar kurundaki yukarı yönlü hareket ve uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatının artması nedeniyle motorine 22 kuruş zam göründü. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre zammın 6 kuruşu pompaya yansıyacak. Kalan 16 kuruşun ise ÖTV'den karşılanması bekleniyor.

17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:07

Brent petrol fiyatının ve dolar kurunun yükselmesi nedeniyle motorinin litre fiyatında bir zam beklentisi oluştu. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre motorine 22 kuruş zam bekleniyor.

BÜYÜK KISMI ÖTV'DEN KARŞILANACAK

22 kuruşluk zammın 6 kuruşunun pompaya yansıması beklenirken kalan 16 kuruşun ise eşel mobil sistem gereği ÖTV'den karşılanması bekleniyor.

MOTORİN İSTANBUL'DA 6,53 OLACAK

Beklenen zammın yansıması halinde 'da 6,47 TL olan motorinin litre fiyatı 6,53 TL olacak. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 6,54 olan motorinin litre fiyatı 6,60 TL'ye yükselecek.

Araç sahiplerine kötü haber! Motorine büyük zam geliyor

İstanbul, Ekonomi, Güncel


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