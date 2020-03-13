Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor - Ekonomi

Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Koronavirüs sonrası araç sahiplerine kritik uyarılarda bulunan TOBFED Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, sıradan otomobiller de bile milyarlarca bakteri bulunduğunu belirterek, araçlara mutlaka antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerektiğini söyledi. Mumcu, "Bu dezenfekte işlemini her 15 günde bir tekrarlamak gerekiyor" dedi.

13.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:23

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Bakteriler ve virüslerin yayılması için en elverişli ortamı ise toplu taşıma araçları ve otomobiller sağlıyor. Uzmanlar belediyelerin toplu taşımalar için yaptıkları dezenfekte çalışmalarının ticari taksiler, okul ve personel servisleri ile özel otomobiller için de şart olduğunu vurguluyor. Dünyada hızla yayılan virüse karşı araçlarda hijyen bakımından alınması gereken önlemlere değinen Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mumcu, "Ellerimizi dezenfekte etmemiz ve maske takmamız çok önemli ancak aracımızın içini dezenfekte etmiyorsak elleri dezenfekte etmenin hiçbir anlamı kalmıyor. Araçların tavanı, tabanı ve havası mutlaka dezenfekte edilmeli" dedi.

"ARAÇLAR 15 GÜNDE BİR DEZENFEKTE EDİLMELİ"

Araç içi antibakteriyel temizliğin nasıl yapılması gerektiğini anlatan Mustafa Mumcu, "Araç içerisinde insanlar uzun zaman geçiriyor. Bu ortam sürekli el temasının yapıldığı ve havasının solunduğu bir ortam. Bu nedenle vatandaşların güvenliği göz önüne alınarak araçlara dezenfekte ve ozonlama işlemlerinin mutlaka yapılması gerekiyor. Araç içerisinde elle temas edilen tüm yüzeylerde hijyenin sağlanması şart. Korona virüsüyle birlikle biz de sektörde çok ciddi önlemler almaya başladık. Bu hassasiyeti tüm otomobil sürücülerine de hissettirmek istiyoruz. İçeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş olan bileşeni araç içerisine püskürterek dezenfekte işlemini yapıyoruz. Uygulanan bu işlem 1,5-2 saat sürüyor ve virüslere karşı araç içerisinde bir koruma kalkanı oluşturuyor. Bu dezenfekte işlemini her 15 günde bir tekrarlamak gerekiyor" dedi.

"ARAÇLAR YÜZDE 99.99 VİRÜS VE MANTARLARDAN ARINIYOR"

Araç içi dezenfekte işlemi yapılırken kullanılacak ürünlere çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Mumcu, "Kullandığımız ürünün içeriğinde su, oksijen ve kolloidal gümüş var. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu ruhsatta da bu 3 içerik açıkça yazmaktadır. Solumaya uygun bir içeriktir. Araçlarımızda kullandığımız bu dezenfektanın içerisine ağır metal yoktur. Aracı aşındırıcı ve zehirleyici etkileri yoktur. Kalıntı bırakmaz. Uygulamadan sonra 15 dakika içerisinde aracın içerisini yüzde 99.99 bakteri, virüs ve mantarlardan arındırır. Aracı tamamen dezenfekte ederken hiçbir zarar da vermez. Nitekim aracını dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlar gittikleri firmalara kullandıkları ürünlerin ruhsatını sorsun. Çünkü bu işlemini maalesef alkolle yapanlar da var. Merdiven altı üretilen alkoller piyasaya da sürüldü ve bazıları insan cildine temas ettiğinde ciddi zarlar verebiliyor hatta körlüğe bile neden olabiliyor. Bu nedenle ruhsatı olmayan hiçbir ürüne itibar etmesinler" tavsiyesinde bulundu.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor

Kaynak: İHA

Etiketler : Araç, Sağlık, Ekonomi

İlgili Haberler

Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsten korunma yolları nelerdir? Corona virüs tedavisi nedir? Koronavirüs alınacak önlemler nelerdir?
Koronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritasıKoronavirüs son durum - Koronavirüs hangi ülkelerde görüldü, kaç kişi öldü? Koronavirüs ölü sayısı ve koronavirüs haritası
Kronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya SelçukKronavirüs nedeniyle okullar tatil oldu mu? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan koronavirüs açıklaması! Okullar tatil mi?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Koronavirüs hangi ilde? TürkiyeKoronavirüs hangi ilde? Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede görüldü?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?Üniversiteler tatil olur mu? Koronavirüs nedeniyle hangi üniversiteler tatil?
Paylaş
Yorumlar (1)
TRET:fırsatçılığın uç boyutları. . . . yeter artık.
Cevap Yaz 1 1

Manşet 

Haberler

Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu Ekonomi
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı Ekonomi
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı Ekonomi
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı Ekonomi
Eşiyle alışverişe çıkan futbolcu Quaresma, 300 bin TL harcadı
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor Ekonomi
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor