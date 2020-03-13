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Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş benzinde bir büyük indirimi daha gündeme getirdi. EPGİS'ten alınan bilgiye göre, ÖTV'de düzenleme yapılmazsa bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 51 kuruş indirim gelecek. 3 gün önce de benzine 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş indirim gelmişti.

13.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:36

Petrol fiyatlarındaki rekor düşüş sonrası benzin fiyatlarına 60 kuruş, motorine ise 56 kuruş olarak yansıyan büyük indirimin ikincisi geliyor. Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 51 kuruş indirim beklenirken, motorinde yapılması beklenen indirim oranı ise henüz belli olmadı.

ÖTV DÜZENLEMESİ YAPILMAZSA İNDİRİM YAPILACAK

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre, ÖTV'de bir değişiklik yapılmazsa 14 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 51 kuruş indirim gelecek.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK

İndirim gerçekleşirse benzinin litre fiyatı İstanbul'da 6,04 TL'den 5,53 TL'ye, Ankara'da 6,13 TL'den 5,62 TL'ye, İzmir'de ise 6,14 TL'den 5,64 TL'ye düşecek.

3 GÜN ÖNCE BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ise petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası motorin fiyatlarına ortalama 56 kuruş, benzinde ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Etiketler : Ekonomi, Güncel

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