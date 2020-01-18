Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödeme yöntemi değişti

23 milyon araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni dönem başlıyor. Bu yıl yüzde 12 artış yapılan MTV'de ödeme yöntemi değişti.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere değişikliğe gidilmişti. Buna göre; vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile PTT vasıtasıyla tahsiline devam edilecek. Ödeme için bu bankaların mobil uygulaması, telefon bankacılığı veya şubeleri kullanılabilecek.

ÖZELDE KREDİ KARTIYLA

Özel bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Bu yüzden MTV özel bankalardan sadece kredi kartı kullanılarak ödenebilecek. Diğer yandan şirketler ancak kamu bankaları üzerinden nakit ödeme yapabilecek. EFT yapılsa da bu sefer vergi ödeme makbuzu alınamayacağı için ayrıca makbuzun vergi dairesinden alınması gerekecek.

TAKSİT YAPAN BANKALAR

DenizBank: Kredi kartıyla yapılan ödemelerde 3 taksit, DenizKartım uygulamasına özel 6 taksit avantajı sunuyor.

İş Bankası: Maximum Kart'la 300 TL ve üzeri MTV ödemelerine 3 taksit imkanı sunuyor.

Kuveyt Türk: Sağlam Kart, Sale Plus, Seyyah Kart ve Özel Bankacılık kredi kartları ile yapılacak ödemelerde 3 taksit uyguluyor.

Ziraat Bankası: Bankkart ve Bankkart Başak'ın kredi kartı özelliği ile Ziraat Mobil, İnternet Şube, ATM, gib.gov.tr kanalları üzerinden yapılacak 100 TL ve üzeri MTV ödemeleri 3 taksite bölünüyor.

Vakıfbank: VakıfBank World kredi kartıyla yapılan MTV ödemelerine 2 taksit var.

Halkbank: İnternet Şubesi'nden, Halkbank Mobil, Halkbank Dialog'dan ya da gib.gov.tr'den yapılan MTV ödemelerine 3 taksit uyguluyor.

Yapı Kredi: Worldcard ile 100 lira ve üzeri MTV ödemelerini 3 taksit ile yapılabiliyor.

TEB: Kredi kartıyla 1-31 Aralık 2019 arasında toplam 750 TL akaryakıt alımı yapanlara MTV'yi indirimli ödeme imkanı sunuyor.

Akbank: Axess kredi kartı ile MTV ödemelerine 2 taksit sağlıyor.

Garanti BBVA: Bonus kart ile MTV ödemesini yapanlara 2 taksit sunuyor. Ayrıca GarantiPay ile ödeme yapana 3'e kadar taksit yapıyor.