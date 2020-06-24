ARAÇ SAHİPLERİNİN DOLU ÖNLEMİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji'nin dün İstanbul için 'sarı alarm' vererek yaptığı kuvvetli yağış ve dolu uyarısından sonra araçlarını halı, kilim, karton gibi malzemelerle korumaya alan vatandaşların, dolu önlemi bugün de devam ediyor.
24.06.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:46
Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde aracını uyarılara karşı kilimle koruyan Sinan Sarıoğlu Dün dolu yağışı bazı semtlerde etkili olmuştu. Bizde aracımızın camları kırılmasın diye doludan korunmak için önlemini aldık. Vatandaşlarda her ihtimale karşı önlemini alsın diye konuştu. Yine aynı mahallede yaşayan araç sahibi Çetin Zeyrek Dün haberlerde yağmur ve dolu yağacağını söylemişlerdi. Camlara karton ile kapatarak önlem almaya çalıştık. Bugün de yağar mı bilmiyorum ama bu hafta yağışların devam edeceği söylendiği için önlemimiz devam ediyor diye konuştu.
Kaynak: DHA
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