Araç Satışı Üzerinden Dolandırıcılığa 2 Tutuklama

Karabük
'te 5 kişiyi araç satışı üzerinden dolandırmaktan gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri değişik tarihlerde 5 kişiyi kandırarak araç satışı üzerinden nitelikli dolandırıcılık, yağma ve tehdit suçlarını işleyen B.K. (45) ve E.Y.'yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK
Karabük
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:55