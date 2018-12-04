Araç Sayımız 300 Bine Yaklaştı

04 Aralık 2018 Salı 10:56



04 Aralık 2018 Salı 10:56

Eskişehir'de her ay yüzlerce artan trafiğe kayıtlı araç sayısı 300 bine yaklaştı.Türkiye İstatistik Kurumu Bursa Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre; Eskişehir'de Ekim ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 213 adet artarak, 283 bin 575 adete ulaştı. Bu araçları, 166 bin 888 adet otomobil, 45 bin 240 adet kamyonet, 30 bin 489 motosiklet, 23 bin 404 adet traktör, 10 bin 494 adet kamyon, 3 bin 710 adet minibüs, 2 bin 701 adet otobüs, 649 adet özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Eskişehir'dee Ekim 2018 ayında 7 bin 868 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 7 bin 868 taşıt içinde otomobil 5 bin 749 ile ilk sırada yer aldı.Ülkemizde, trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 22 milyon 818 bin 544 oldu. - ESKİŞEHİR