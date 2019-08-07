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Araç, sulama kanalına devrildi; sürücü ve annesi yaralı

AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, boş sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Dede Demirer (53) ile annesi Döne Demirer (80) yaralandı.

07.08.2019 17:14 Araç, sulama kanalına devrildi; sürücü ve annesi yaralı
AKSARAY'da, kontrolden çıkıp, boş sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Dede Demirer (53) ile annesi Döne Demirer (80) yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında, Çiftlik Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. Dede Demirer'in kullandığı 68 HH 177 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, boş sulama kanalına devrildi. Kazada sürücü Dede Demirer ve araçtaki annesi Döne Demirer, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile annesi, itfaiye görevlilerince kurtarıldı. Dede Demirer ile Döne Demirer, sağlık ekibince ambulansla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Aksaray, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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