Yayalara Yol Vermeyen Yandı! 488 TL Cezası Var

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İsmet İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, araç sürücülerine trafik kanunundaki değişiklikle birlikte yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra ekipler, yaya geçitleri üzerinde denetleme yapıp, karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalara yol vermeyen sürücüleri durdurarak cezai işlem uyguladı. Ardından sürücüler, yayalara yol vermesi konusunda uyarıldı. Trafik kanunun 74. Maddesi gereğince yayalara yol vermeyen sürücüler hakkında 488 lira idari para cezası verileceği aktarılırken, yayalara yol veren sürücülere ise yapılan uygulamada teşekkür edildi.

"YAYA GEÇİTLERİNDE ARACIN HIZI AZALTILARAK YOL VERİLMESİ GEREKİYOR"

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Emniyet Amiri Zafer Aydın, yapılan uygulama ve kanun hakkında bilgiler vererek, "Bugün son kanun değişikliğiyle beraber yaya geçitlerinde, kavşak başlangıçlarında, okul geçitlerinde sürücülerin yayalara yol vermeleriyle alakalı bir bilgilendirme faaliyeti yapacağız. Vatandaşımızın daha da bilinçlenmesi anlamında özellikle yaya geçitlerine yaklaşımlarında hız azaltarak yayaların mevcut olması halinde ilk geçit önceliğinin yayalara verilmesi. Verilmemesi halinde de Trafik Kanunu'nun 74. Maddesi'ne göre 488 lira idari para cezasının uygulanacağını vatandaşlarımıza anlatmak maksadıyla uygulamamıza başlayacağız" ifadelerini kullandı.