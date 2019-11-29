Haberler » 3. Sayfa » Araç takla attı, sürücüsü yaşamını yitirdi - Haber

Araç takla attı, sürücüsü yaşamını yitirdi

İzmir'in Bergama ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı.

29.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:44Araç takla attı, sürücüsü yaşamını yitirdi
'in ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan araç takla attı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kınık-Bergama karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hamdi Kutlu (57) idaresindeki 35 F 3173 plakalı araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda savruldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yolda takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Hamdi Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşamını yitiren Kutlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Hamdi Kutlu'nun Bergama Belediyesinde işçi emeklisi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Bergama, Kınık, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:31 İnönü'de şüpheli ölüm
12:31 Kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
12:30 Hakkı Bulut kızını duruşmasında yalnız bırakmadı
12:27 Demir ve sopalarla tesis bastılar
12:25 Düzce'de yağmur kazayı beraberinde getirdi
12:25 Susehri'nde uyuşturucu operasyonları
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:18 Diyanet 'sahte peyhamber'in cenazesine neden imam göndermediğini açıkladı: Büyük günah işledi
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
05:22 Dördüncü kez arabası kundaklanan vatandaş, eski sevgilisinden şikayetçi oldu
20:31 Arnavutluk'taki depremde bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 47'ye yükseldi
20:23 Gaziantep'te karısına sokak ortasından şiddet uygulayan koca serbest bırakıldı
18:50 Eşini çocuğunun önünde tekme tokat döven baba: Çok pişmanım
18:17 Beykoz'da dehşet saçan maganda, bu sefer tartıştığı iki kişiyi bıçakladı
29.11.2019 12:42:43