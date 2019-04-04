Araç Üstü Ekipmanlarında Öncü Firma: Ares

İzmir, Çiğli'de bulunan Ares Araç Üstü Ekipmanları firma sahibi İmral İkiz, "2006 yılından beri bu sektörde hizmet veriyoruz. 2006'dan öncede sektörde çeşitli görevlerde bulunduk ve tecrübe edindik. Sonra kendi işimizi kurma çabasına giriştik. Bu dönemde çok kararsız kaldık ama eşimin de desteğiyle bu atılımı gerçekleştirdik." diye konuştu.

BİR MASA, BİR SANDALYE VE BİLGİSAYARLA BAŞLAYAN HİKAYE

Firma sahibi İmral İkiz, "Bir masa, bir sandalye ve evde çocuğumun oynadığı bilgisayarla ile bu işe başladık. Sonrasında bizi sektörde tanıyan ve güvenen insanlarla iletişime geçtik, belediyeleri aradık ve artık sektörde 'biz varız, hizmete hazırız' mesajı verdik. Bu noktadan sonra geri dönüşler başladı ve işe başladık. 50 metre karede makine olmadan başladığımız işimiz zaman içerisinde bir çocuk gibi büyüdü. 3 bin metrekare alanda şimdi hizmet verir hale geldik." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİMİN HER AŞAMASINA HAKİMİM"

İmral İkiz, "Üretim tesisimizde özellikle yol süpürme makinesi ki bu bizim uzmanlık alanımız bu konuda ürünler üretiyoruz. Bunuçok daha iyi konuma getireceğiz. Sadece bununla kalmadık ve araç üstü ekipman ürünlerin hepsini yapmak için kolları sıvadık. Hepsi aynı sistemle çalışan makinalar biz de bunu yapabileceğimize inandık ve başardık. Yol süpürme makinasının sistemi daha karışık ve birkaç sistem bir arada çalışır onun yapabildikten sonra diğerlerini yapmak daha kolay geldi bana. Ben tasarımından kaynağına kadar her aşamada çalıştığım ve bildiğim için tüm işlere hakim olmamı kolaylaştırdı ve tesisimizin üretimini artırdı." şeklinde konuştu.

"BİR DEFA SERVİSE GİTMEDİK BU ÇOK ÖNEMLİ"

İkiz, "Biz müşterimize ürünü veriyoruz ve peşine gitmiyoruz. 13 yıldır bu ürünü yapıyoruz, satışını yapıyoruz ve bir defa olsun servise gitmedim bu benim için çok önemli. Fazla kazanmak isterken uygun malzeme kullanıp garanti süresi içerisinde servise harcanan ücret daha fazla zarara sokar bizde bu anlayışla daha sağlam ve kaliteli ürünler ürettik. Biz hep şunu istedik. Müşteri bizi servis şikayeti ya da kalite şikayetinden dolayı aramasın memnun olduğunu belirtmek için arasın. İşte bunu sağlamak için çok çalışıyoruz." dedi.