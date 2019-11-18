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Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandıVan ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde 11 araç çalıp, bu araçlarla hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi, 57 güvenlik kamerasından 127 saat görüntü inceleyen Van polisi tarafından yakalandı.

18.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:40
ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde 11 araç çalıp, bu araçlarla hayvan hırsızlığı yapan 3 kişi, 57 güvenlik kamerasından 127 saat görüntü inceleyen Van polisi tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip, Van ve ilçelerinde çeşitli tarihlerde oto, kablo ve hayvan hırsızlığı olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Özel ekip, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerin giriş ve çıkış güzergahları üzerinde bulunan 57 güvenlik kamerasında 127 saat görüntü inceleyerek hırsızların izini buldu. Şüphelilerin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Araç ve hayvan hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Araç, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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