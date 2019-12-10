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Araç vermeyen kiralama firması çalışanına silahlı saldırı kamerada

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, araç kiralamak isteyen alkollü kişi, talebine olumsuz yanıt veren firma çalışanı A.B.'yi tabancayla bacağından yaraladı.

10.12.2019 16:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:43Araç vermeyen kiralama firması çalışanına silahlı saldırı kamerada
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, araç kiralamak isteyen alkollü kişi, talebine olumsuz yanıt veren firma çalışanı A.B.'yi tabancayla bacağından yaraladı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, dün gece, Kırkpınar Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. kiralama firmasına gelen kişi, burada çalışan A.B.'ye, araç kiralamak istediğini söyledi. Bunun üzerine A.B., ismi öğrenilemeyen kişiye, alkollü olduğu gerekçesiyle araç veremeyeceklerini belirtti. Dışarı çıkan kişi ile A.B. arasında tartışma başladı. Bu sırada tabancasını çıkaran kimliği belirsiz kişi, tek el ateş ederek, A.B.'yi bacağından yaraladı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken, A.B. de yere yığıldı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, A.B.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.


- Sakarya

Sakarya, Araç, Güncel

Kaynak: DHA

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