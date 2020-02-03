Haberler » Güncel » Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi - Haber

Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi

5 İncirli mevkiinde meydana gelen araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

03.02.2020 17:40 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:41
E-5 İncirli mevkiinde meydana gelen araç yangını nedeniyle trafik durma noktasına geldi. ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
E-5 karayolu İncirli mevkiinde seyir halinde bulunan bir araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Bu sırada trafik neredeyse durma noktasına geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
(İHA)
Araç yangını E-5'te trafiği durma noktasına getirdi

İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
4.02.2020 00:54:20