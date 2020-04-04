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Araç yıkama istasyonlarına haftada iki gün sınırı

Korona virüse (Covid-19) karşı yürütülen mücadele nedeniyle kentte su tüketiminin artması İzmir Büyükşehir Belediyesini ilave önemler almak zorunda bıraktı.

04.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:20
Araç yıkama istasyonlarına haftada iki gün sınırı
Korona virüse (Covid-19) karşı yürütülen mücadele nedeniyle kentte su tüketiminin artması İzmir Büyükşehir Belediyesini ilave önemler almak zorunda bıraktı. Su kaynaklarının kontrollü kullanımının virüsle mücadeledeki önemi gereğince, araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmasına izin verilecek.

Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemler çerçevesinde genel ve kişisel hijyen uygulamalarının yoğunlaşması sonucu su tüketimi dikkat çekici boyutlarda artış gösterdi. İZSU Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir'de önceki yılın mart ayına göre 1 milyon metreküp daha fazla su tüketildi. Önümüzdeki aylarda da devam edeceği düşünülen mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesi için su tüketiminin kontrol altına alınması gerektiğini düşünen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir düzenlemeye gidiyor. Genel Sekreter Dr. Buğra Gökçe imzasıyla ilçe belediye başkanlıklarına gönderilen bir yazıyla ruhsatsız çalışan araç yıkama istasyonlarının faaliyetlerine son verilmesi istendi. Ruhsatlı istasyonların çalışma sürelerine ise kısıtlama getirildi. Yazıda ilçe belediyelerinden yasal şartları taşıyan araç yıkama istasyonlarının haftada en fazla iki gün çalışmalarına izin verecek düzenlemelerin yapılması ve denetimlerin sağlanması talep edildi.

Temizlik çalışmalarına devam

Yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Bilim Kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde halkın toplu olarak bulunduğu alanlarda ve binalarda, toplu taşıma araçlarında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, bu uygulamaların doğal olarak su tüketimini artırdığı vurgulandı. Salgınla mücadelenin sürdürülmesi için su kaynaklarının kontrollü kullanılmasının önemine dikkat çekilerek, bu kapsamda su tüketiminin yüksek olduğu araç yıkama istasyonlarının faaliyetlerine sınırlama getirilmesinin uygun görüldüğü dile getirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Koronavirüs, İzmir, Güncel
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