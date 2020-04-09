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Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi*- Antalya'nın Akseki ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca araç trafiği de azaldı.

09.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:07
Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi

Araç yoğunluğu azaldı, dağ keçileri yol kenarına indi

*- Antalya 'nın Akseki ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar sokağa çıkmayınca araç trafiği de azaldı.

*- Dağ keçileri karayolunun yakınlarına inerek beslendi.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanırken, pek çok vatandaş da evde kaldı. Vatandaşlar evden çıkmayınca trafiğe çıkan araç da ciddi oranda azaldı. Bu durum daha çok doğadaki hayvanlara yaradı.

Trafik akışının en yoğun olduğu noktalardan Antalya- Konya karayolunun Akseki- Seydişehir arasında kalan Üzümdere av koruma sahasında araç yoğunluğu azalınca, dağ keçileri yol kenarına kadar indi. Burada beslenen dağ keçileri objektiflere yansıdı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, Akseki, Araç, Güncel
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