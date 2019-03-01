01 Mart 2019, 09:05
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Araca Gizlenmiş 19 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Adana'da polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari bir araçta yaptıkları aramada motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirdi.

Adana'da polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari bir araçta yaptıkları aramada motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda şüphelendikleri bir hafif ticari aracı durdurdu.

Araçta narkotik dedektör köpeği "Coco" ile arama yapan ekipler, motor bölümüne gizlenmiş 19 kilogram eroin buldu.

Bunun üzerine aracın sürücüsü Ferhat F. (38) gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Seyhan, Polis, Adana, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA