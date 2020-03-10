Aracı arızalanan şahsa otomobil çarptı: 1 ölü
Aracı arızalanan şahsa otomobil çarptı: 1 ölü Kayseri'de otomobilinin arızalanması nedeniyle yol kenarında duran vatandaşa bir başka otomobil çarptı.
10.03.2020 00:07 | Son Güncelleme: 10.03.2020 00:08
Aracı arızalanan şahsa otomobil çarptı: 1 ölü
KAYSERİ - Kayseri 'de otomobilinin arızalanması nedeniyle yol kenarında duran vatandaşa bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri - İncesu yolu Nevşehir yol ayrımı Karahöyük mevkinde iddiaya göre 38 AT 546 plakalı otomobili arızalanan sürücü Mustafa A. yol kenarında durdu. T.B.'nin sürücüsü olduğu 06 BAL 020 plakalı otomobil ise Mustafa A. ve otomobile çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Mustafa A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer sürücü T.B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa A.'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken araçlar ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ - Kayseri 'de otomobilinin arızalanması nedeniyle yol kenarında duran vatandaşa bir başka otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayseri - İncesu yolu Nevşehir yol ayrımı Karahöyük mevkinde iddiaya göre 38 AT 546 plakalı otomobili arızalanan sürücü Mustafa A. yol kenarında durdu. T.B.'nin sürücüsü olduğu 06 BAL 020 plakalı otomobil ise Mustafa A. ve otomobile çarptı. Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde Mustafa A.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer sürücü T.B. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından Mustafa A.'nın cenazesi hastane morguna kaldırılırken araçlar ise jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından bulundukları yerden kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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