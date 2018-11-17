Aracı Kurşunlanan Şarkıcı Ferman Toprak, Yapılan Soruşturmada Eski Dostlarını Suçladı

Şarkıcı Ferman Toprak'ın sahneye çıktığı mekanın önündeki aracının kurşunlanması olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Toprak, yaşadığı korkunç olaydan kendisine yakın isimleri sorumlu tuttu.

ESKİ MENAJERİ VE ESKİ ÇALIŞTIĞI MEKAN SAHİBİNE DAVA AÇILDI

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Ferman Toprak'ın aracını, eski menajeri İsmet Günbeyi ve eski çalıştığı mekanın sahibinin kurşunlattığı iddiasıyla dava açıldı.

ARACI KURŞUNLANDI

Ferman Toprak, 13 Ekim 2016 günü gece saatlerinde aracıyla Şişli Esentepe'de bir gece kulübüne gitti. Sabaha karşı Ferman Toprak'ın sahnesi bitmek üzereyken gece kulübünün önünde silah sesleri duyuldu. Şarkıcının gece kulübünün önüne park ettiği lüks aracı seyir halindeki bir araçtakiler tarafından kurşunlandı.

OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER KAÇTI

Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler, olay yerinden kaçtı. Gece kulübünün önünde bulunanlar da şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis tarafından başlatılan incelemede, araca 10 kurşun isabet ettiği rapor edildi. Şarkıcı şikayetçi oldu.