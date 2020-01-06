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Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis midibüsüyle otomobil çarpıştı.

06.01.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:31

'nın ilçesinde servis midibüsüyle otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaldırımda servis bekleyen iki kadın ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza Orhaniye Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Naire Çikeyeva Okulu istikametinden gelip kavşaktan dikkatsiz bir şekilde dönmek isteyen Hülya S. idaresindeki 16 ABP 715 plakalı otomobil ile Bursa-Ankara karayolu istikametinden gelip Kozluca yolunda devam etmek isteyen İsmail Ö. yönetimindeki servis midibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan 16 ABP 715 plakalı araç savrularak bir iş yerinin kapısına, ardından park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hülya S. 112 ekibi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda servis bekleyen iki kadın da araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Öte yandan sık sık kazaların yaşandığı kavşakta vatandaşlar yetkililerin bir çözüm bulmalarını istiyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldular

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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