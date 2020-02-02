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Aracın arkasına bağlanan küvetle kızak keyfi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir kişi, aracının arkasına bağladığı küveti kızak gibi kullanarak çocuklarıyla karın keyfini çıkardı.

02.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:06
'nın ilçesinde bir kişi, aracının arkasına bağladığı küveti kızak gibi kullanarak çocuklarıyla karın keyfini çıkardı.
'de astsubay olarak görev yapan Alpaslan , yarıyıl tatili için ailesiyle ilçeye bağlı Çiçekpınar beldesine geldi.
Çocuklarını eğlendirmek isteyen Altıntaş, cipinin arkasına kullanılmayan bir küveti bağladı.
Kızağa dönüştürülen küvete binen çocuklar, babalarının kullandığı aracın çektiği küvette eğlenceli zaman geçirdi.
Altıntaş, görev yaptığı İzmir'de kar yağmadığı için her yıl memleketine gelerek ailesiyle karın tadını çıkardığını söyledi.
Aracın arkasına bağlanan küvetle kızak keyfi

Şarkikaraağaç, Altıntaş, Isparta, İzmir, Güncel

Kaynak: AA


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