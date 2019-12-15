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Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı

ZONGULDAK'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

15.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:10Aracın boyasını beğenmeyince tamirhaneyi basan şüpheliler yakalandı

ZONGULDAK'ta boyattığı otomobilin renk tonunu beğenmeyince çıkan kavgada tamirhanenin sahibini, kardeşini ve oğlunu silahla ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çınartepe Mahallesi'nde bulunan Karaelmas Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cavit Gülle'ye otomobilini boyatan M.N., boyanın renk tonunu beğenmedi. Aracını alan M.N., bir süre sonra arkadaşlarıyla sanayi sitesine gitti. Başka bir iş yerinde buluşan iki taraf arasında kavga çıktı. M.N.'nin arkadaşı S.K., silahıyla ateş ederek Cavit Gülle'yi (45) sol bacağından, kardeşi Cihat Gülle'yi (44) sol omzundan yaraladı. Cihat Gülle'nin oğlu Çağan Gülle (19) ise ateş adilmesi sonucu parçalanan camın parçalarının yüzüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından araçlarıyla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 4 kişi olduğu tespit edilen şüpheliler S.K. (35), M.N. (32), S.K. (45) ve C.K. (25) gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Silahıyla ateş ederek 3 kişinin yaralanmasına neden olan S.K.'nın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

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