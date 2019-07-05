05.07.2019 18:56
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Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılar

Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılarDİYARBAKIR - Diyarbakır'da hırsızlar, bir aracın camını kırıp içinde bulunan 16 bin liralık bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılar
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hırsızlar, bir aracın camını kırıp içinde bulunan 16 bin liralık bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.
Olay, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, hamile olan eşinin kontrolü için hastaneye gelen Refik B., aracını park ettikten sonra polikliniklerin yolunu tuttu. Eşinin kontrollerinin ardından arabasının yanına gelen Refik B., aracının camının kırıldığını ve içinde bulunan 16 bin liralık bilgisayarının çalındığını gördü. Durumun hemen polis ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede delil çalışması yaptı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Aracın camını kırıp 16 bin liralık bilgisayarla kayıplara karıştılar
Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa

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