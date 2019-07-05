05.07.2019 15:34
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Aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti, acı detay ortaya çıktı

Aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti, acı detay ortaya çıktı

Diyarbakır'da, önceki gün karşıdan karşıya geçerken, aralarında yarış olan iki araçtan birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esmer Teke'nin, hacca gideceği için akrabasının düğününe katılarak kendileri ile vedalaştığı öğrenildi.

Diyarbakır'da, önceki gün karşıdan karşıya geçerken, aralarında yarış olan iki araçtan birinin çarpması sonucu hayatını kaybeden Esmer Teke'nin, hacca gideceği için akrabasının düğününe katılarak kendileri ile vedalaştığı öğrenildi.

Diyarbakır'da aşırı hız yapan ve yanında bulunan araçla yarışan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 51 yaşındaki Esmer Teke'ye çarparak ölümüne neden olmuştu. Edinilen bilgilere göre hayatını kaybeden Teke'nin, temmuz ayı içerisinde hacca gideceği için akrabasının düğününe katılıp vedalaştığı öğrenildi.

Teke, önceki gün eve giderken karşıdan karşıya geçtiği sırada 34 YT 2849 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, 3. Sayfa

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