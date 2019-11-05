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Aracın çarptığı domuz telef oldu

Bilecik'e seyir halinde olan bir aracın çarptığı domuz telef oldu.

05.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:33Aracın çarptığı domuz telef oldu
Bilecik'e seyir halinde olan bir aracın çarptığı domuz telef oldu.

Olay, Bilecik- Osmaneli karayolu Gülümbe rampaları bölgesinde meydana geldi. Gülümbe rampaları Taşocakları mevkiinde sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araç, yola çıkan domuza çarptı. Yol kenarına savrulan domuz telef oldu. Araç sürücü ise yoluna devam etti.

Yoldan geçen sürücülerin trafik ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda yatan domuzu hareketsiz görmeleri üzerine kaldırılması için yetkililere haber verdi. Gelen yetkililer domuzun öldüğünü görünce olay yerinden yerde yatan domuzu kireçli kuyuya gömmek üzere kaldırıp götürdüler - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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