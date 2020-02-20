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Aracın çarptığı köpeğe sahip çıktı, sürücüyü bulup tedavi masrafını ödetti

Tekirdağ'da bir otomobil sürücüsü karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçıp ortadan kayboldu.

20.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:22Aracın çarptığı köpeğe sahip çıktı, sürücüyü bulup tedavi masrafını ödetti
'da bir otomobil sürücüsü karşıya geçmeye çalışan köpeğe çarptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi kaçıp ortadan kayboldu. Hayvansever bir kadının vatandaş çarpıp kaçan sürücüyü bulup köpeğin tedavisini yaptırdı.

Olay, Tekirdağ'ın ilçesi Pazarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren özel bir sürücü kursuna ait eğitim aracı, İstanbul Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan köpek ağır yaralandı. Vicdansız sürücü köpeğe çarptıktan sonra hızlanarak ortadan kayboldu.

Olayı çalıştığı işyerinin camından gören havyansever Gülizar Gül yaralı hayvana müdahale etti. İşyerinin güvenlik kamerasından plakasını ve ait olduğu sürücü kursunu tespit eden Gülizar Gül, kaçan sürücüyü bulup kaza sonucu kalçası çıkan köpeğin tedavisini yaptırdı ve daha sonra yaralı hayvana mama aldırdı.

Gerçekleştirdiği örnek davranış ile çevredeki vatandaşların takdirini toplayan Gülizar Gül, köpeğe çarpıp kaçan sürücüye tepki göstererek, "Şu masum köpeğe çarptı ve hiçbir şey olmamış gibi kaçtı gitti. O hayvanın orada acılar içerisinde kıvranmasına göz yumamazdım. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Çarpıp kaçan sürücüyü bulup yaralı hayvanın tedavisini yaptırdım ve mama da aldırdım. Eğer çarpıp kaçan sürücüyü bulamasaydım tedavisini kendim yaptıracaktım. Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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