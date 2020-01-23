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Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Kayseri'de bir aracın çarpması sonucunda ayakları kırılan köpek, Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

23.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:38Aracın çarptığı köpek Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı
'de bir aracın çarpması sonucunda ayakları kırılan köpek, Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin ilçesinde yola çıkan köpeğe bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka ayakları kırılan köpeği gören ilçe sakinlerinden Salih Karagöz, durumu belediye ekiplerine verdi. Yeşilhisar Belediyesi ekiplerince teslim alınan yaralı köpek, Erciyes Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne teslim edildi. Yaralı köpek burada tedavi altına alındı. - KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi, Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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