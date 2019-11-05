Haberler » Güncel » Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.

05.11.2019 20:35 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:35Aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı
Diyarbakır'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı mahalle bekçisi ağır yaralandı.
Kaza, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Kafeler Sokağı girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mahalle Bekçisi R.G. (31) karşıdan karşıya geçtiği sırada resmi bir kuruma ait hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan R.G., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.
Evli ve bir çocuk babası Bekçi R.G.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Polisin incelemesi sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:38 Bilecik'te "Turizm Platformu" toplantısı yapıldı
11:38 Yenişehir'de öğrencilere ücretsiz halı saha
11:38 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz depolarımızın neredeyse tamamı dolu....
11:43 Kayağın merkezi Palandöken yeni sezonda cıvıl cıvıl olacak (1)
11:41 PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
11:06 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:55 Avcılar'da hırsızlıkla suçlanan kadın, sokak ortasında çırılçıplak soyundu
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
6.11.2019 11:43:48