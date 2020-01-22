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Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan vaşak, bir aracın çarpması sonucu öldü.

22.01.2020 20:53 | Son Güncelleme: 22.01.2020 20:53Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan vaşak öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın ilçesinde, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında olan vaşak, bir aracın çarpması sonucu öldü.

Göksun'un Saraycık Mahallesi'nde Halil Karaduman, yol kenarında hareketsiz yatan bir hayvan gördü. Karaduman, yanına yaklaştığı hayvanın nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu öğrendi. Halil Karaduman, ölü vaşağı alarak Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yapılan incelemede vaşağın bir aracın çarpması sonucu öldüğü belirlendi. Vaşak, ekipler tarafından gömüldü.



Halil Karaduman, Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Kaynak: DHA

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