Haberler » 3. Sayfa » Haber

Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda (MYO) görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

04.10.2019 16:05Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti
Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda (MYO) görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Askerlik Şubesi yakınında meydana geldi. Yüksekova MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Muhittin Özdal (43), yolun karşısına geçmek isterken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özdal, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ

Hakkari Üniversitesi, Yüksekova, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:44 İki çocuk annesi kadının feci ölümü
22:35 Halk otobüsü sürücülerine alkol metreli denetim
22:33 Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye yükseldi
22:29 16 bin liralık bileziği çalıp kayıplara karıştı...Hırsızlık anı kamerada
22:28 Samsun'da 4 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya 2 tutuklama
22:27 Kanalizasyon çalışmasında toprak kayması: 1 ölü
22:23 İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında, İl Jandarma...