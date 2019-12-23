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Aracın çarptığı yaralı köpeğin başında nöbet tutup ezilmesini engellediler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sürücünün çarpıp kaçtığı köpek, başka bir aracın altında kalmaktan yoldan geçenler tarafından kurtarıldı.

23.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:58 Aracın çarptığı yaralı köpeğin başında nöbet tutup ezilmesini engellediler
'nın ilçesinde bir sürücünün çarpıp kaçtığı köpek, başka bir aracın altında kalmaktan yoldan geçenler tarafından kurtarıldı. Araçlarından inip köpeğin başında bekleyen vatandaşlar tarafından olay yerine barınak görevlileri çağrıldı.

Antalya-Manavgat D-400 kara yolu Ilıca Mahallesi sınırlarında Antalya'dan Alanya istikametine gitmekte olan bir aracın sürücüsü, Rottweiler cinsi köpeğe çarparak kaçtı. Araçlarıyla yoldan geçmekte olan 2 kadın ise araçlarını yol kenarına park edip otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan köpeğin başında uzun süre nöbet tutup diğer araçların köpeğe çarpmasını engelledi. Kadınlara, olay yerine gelen bölge trafik ekibi de eşlik etti. Kadınların vermesi üzerine olay yerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağında görevlileri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı köpeği barınağa götürdü.

Boynunda tasması da bulunan ağır yaralı köpeğe veteriner hekim tarafından ilk etapta iç kanamanın durdurulması için iğne yapılarak serum takıldı. İç kanamanın durmasının ardından köpeğin vücudunda kırık olup olmadığına bakılacağı, kırık olması durumunda ameliyata alınacağı bildirildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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