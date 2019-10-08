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Aracın devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin naaşı, defnedilmek üzere törenle memleketi Bursa'ya uğurlandı.

08.10.2019 10:55Aracın devrilmesi sonucu şehit olan asker memleketine uğurlandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin naaşı, defnedilmek üzere törenle memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Dün Çukurca ilçesindeki Işıklı Üs Bölgesi'nden Kavuşak Üs Bölgesi'ne ikmal faaliyeti icra eden aracın devrilmesi sonucu Piyade Er Muhammet Emin Kotanoğlu şehit olmuştu. Şehit Kotanoğlu için Hakkari Fatih Kışlasında uğurlama töreni düzenlendi. Şehidin özgeçmişinin okunmasının ardından Hakkari İl Müftü Vekili Osman Doğan tarafından dua edildi. Yapılan duanın ardından Şehit Muhammet Emin Kotanoğlu'nun naaşı defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Şehit uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Hakkari Şube Başkanı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdurrahman Er, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, polis, askeri erkan ile kurum amirleri katıldı. - HAKKARİ

Çukurca, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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