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Aracın gösterge paneline saklanan silahı polis böyle buldu

Kadıköy Fikirtepe'de seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durduran polis, aracın gösterge paneline gizlenmiş halde ruhsatsız silah buldu.

27.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:50 Aracın gösterge paneline saklanan silahı polis böyle buldu
'de seyir halinde olan bir aracı şüphe üzerine durduran polis, aracın gösterge paneline gizlenmiş halde ruhsatsız silah buldu. Gözaltına alınan sürücü serbest bırakılırken, polisin gösterge panelindeki silahı bulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy Fikirtepe Yumurtacı Abdibey Caddesinde üzerinde polis ekipleri şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Aracın içerisinde arama yapan polis, gösterge panelini açtığında burada gizlenmiş bir adet ruhsatsız silahla karşılaştı. Ayrıca araç içerisinde silaha ait bir adet şarjör ile fişek de ele geçirildi. Araç sürücüsü olan Hakan Ö.(34) gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Polisin, aracın gösterge paneline gizlenen silahı bulduğu anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde gösterge panelini söken polis burada bir adet silah buluyor. - İSTANBUL

Fikirtepe, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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