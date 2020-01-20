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Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

ARTVİN'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi.

20.01.2020 15:45 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:45Aracın kapı döşemesine gizlenen 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi

ARTVİN'de, Sarp Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurularak aranan aracın kapı döşemelerinin iç kısmına gizlenmiş 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. 'dan 'ye giriş yapan sürücü hakkında, adli işlem başlatıldı.

Azerbaycan vatandaşı Ruslan Gurbanov idaresindeki 99 U S893 plakalı otomobilden şüphelenen Sarp Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, aracı risk kriterleri kapsamında X-Ray tarama cihazına yönlendirdi. Kapsamlı incelemenin ardından arama hangarına çekilen aracın, kapı döşemelerinin içlerinde gizlenmiş toplam 5 bin 450 su kaplumbağası ele geçirildi. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapan şüpheli hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten adli işlem uygulandı.



Sarp Sınır Kapısı, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

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