Aracın Kilometresini Düşürüp Satan Kardeşlere "Ağır" Dava

30 Kasım 2018 Cuma 11:21



30 Kasım 2018 Cuma 11:21

CEM ŞAN - Bursa 'da yaşayan ve internetten ilanını görerek Ankara 'dan aldığı otomobilin kilometresinin düşürüldüğünü fenni muayenede öğrenen kişinin şikayeti üzerine eski araç sahibiyle vekalet verdiği kardeşi hakkında 10 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa'da yaşayan Olgun Y, internet sitesinde ilanını gördüğü ikinci el otomobilin sahibi şüpheli S.Y'yi arayarak araç hakkında bilgi aldıktan sonra satış konusunda anlaştı.Ardından Ankara'ya giderek araç sahibi S.Y'yi arayan Olgun Y, söz konusu kişinin gelemeyeceğini söylemesi ve satış işlemlerinin vekiliyle yürütülmesini istemesi üzerine vekaletname verilen şüphelinin kardeşi M.Y. ile buluştu.M.Y. ile aracı Ankara'da ekspertize gösteren Olgun Y, burada otomobilin motor ve kaporta aksamına bakılarak aracın kilometre sayacının 124 bin kilometrede olduğu yönünde rapor aldı. Ardından şüpheli M.Y. ile noterliğe giden Olgun Y, aracın satış işlemini gerçekleştirdi.Olgun Y, satış bedeli 34 bin 500 lirayı da şüphelilerin talebi üzerine B.C.Ç'nin banka hesabına EFT yoluyla gönderdi.Fenni muayenesini yaptırmak üzere aracını Bursa'nın Kestel ilçesindeki muayene istasyonuna götüren Olgun Y, otomobilin bir önceki muayenesinin 270 bin kilometredeyken yapıldığını ve kilometresinin düşürüldüğünü öğrendi.Bunun üzerine Olgun Y. şüphelilere ihtarname gönderdi ancak olumlu yanıt alamadı.Olgun Y. avukatı aracılığıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak şüphelilerden şikayetçi oldu.Olay yerinin Ankara olması dolayısıyla dosyası sevk edilen suç duyurusunu kabul eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheliler S.Y. ve M.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı."10 yıla kadar cezalandırılması için dava açıldı"Olgun Y'nin avukatı Saygun Çelebi , AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin bu durumu kendisine ilettiğinde önce araç satıcılarıyla görüşmeye çalıştıklarını ancak olumlu bir yaklaşım görmeyince ellerindeki evrak ve delillerle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesini sunduklarını söyledi.Dosyanın gönderildiği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının da gerekli incelemeyi yaptığını belirten Çelebi, " Araç kilometresinin düşürülmesi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesiyle de sabit oldu ve şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar cezalandırılması için Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı." dedi.Çelebi, araçların kilometresiyle oynanmasının son yıllarda çok sıkça karşılaşılan bir durum olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Kilometre düşürme olayı eski veya yeni araçlarda fark etmiyor. Teknoloji o kadar çok ilerledi ki insanlar yeni araçların kilometresinde oynama olmaz gibi bir yaklaşım içinde olmamalı. İkinci el araç alacaklar, rutin bakımları yetkili servislerde yapılmışsa alacakları aracın kilometre kontrollerini yetkili servis üzerinden yapabilirler ya da fenni muayene istasyonlarına sokarak orada araçlarındaki kilometrelerinde oynama yapılıp yapılmadığını öğrenebilirler.""Son hazırlanan iddianameler nitelikli dolandırıcılık suçundan"Davada şüpheli konumundaki kişilerin aynı dolandırıcılık olayını daha önce başka insanlara da yaptıklarını öğrendiğini anlatan Çelebi, "İnsanımız uğraşmak istemiyor. Buna benzer olayda mağdur olanların çoğu adliyelerde uğraşmayayım, aracı hemen elden çıkarayım, aracı gözüm görmesin, kafam rahat olsun zihniyetiyle düşünüyorlar ama bu da hata. Çünkü bu düşünce yeni mağdurları doğuruyor. Birçok kez bu aracı satarken kilometresiyle oynandığını söylemeden satıyorlar. Mağdurken yeni mağdurlar oluşmasına sebebiyet veriyor." diye konuştu.Çelebi, daha önceleri mahkemelerin bu dolandırıcılık olayına hukuki ihtilaf olarak baktığına değinerek, "Eskiden bu duruma alışveriş gibi bakılıyordu ama bu işin özel uzmanlık gerektirmesi dolandırma ve kandırma maksadıyla yapılması gerekçesiyle önce basit dolandırıcılık dendi. Fakat işin içine teknoloji, daha uzmanlık girdikçe ve dolandırıcılık yapmak için kafa yormak gerektiği anlaşılınca dolandırıcılığın bir üst seviyesi olan nitelikli dolandırıcılığa sokmaya başladı mahkemeler." ifadelerini kullandı.Yargıtayın da bu yönde verdiği kararlarının bulunduğunu vurgulayan Çelebi, şu bilgileri verdi:"Kilometre düşürme ve araçtaki ayıpları gizleme şeklindeki satışların nitelikli dolandırıcılık olacağı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacağı ve yargılamaların ağır ceza mahkemelerince yürütüleceği şeklinde artık oturmuş kararlar mevcut. Eskiden kilometre düşürmeyle ilgili mahkemelerde dolandırıcılık suçundan cezalar veriliyordu. Son hazırlanan iddianameler nitelikli dolandırıcılık suçundan hazırlanıyor. Mahkemenin nevi de değişti. Eskiden asliye ceza mahkemeleri bu davalara bakarken şimdi bir üst mahkeme olan ağır ceza mahkemeleri bu işin yargılamasını yapıyor. Dolandırıcılığın en üst seviyesi olarak yargılanıp ceza alıyorlar."