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Aracın lastiğinden esrar çıktı

Batman'da bir araçta yapılan aramada, lastiğin içine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi.

23.02.2020 15:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 15:45Aracın lastiğinden esrar çıktı
'da bir araçta yapılan aramada, lastiğin içine gizlenmiş 1 kilogram esrar ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada araç lastiğine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan, duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi. - BATMAN

Emniyet Müdürlüğü, Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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