Aracın lastiğini patlatıp sürücüyü oyalayarak koltuktaki altınları çaldılar

Adana'da bir aracın lastiğini patlatıp sürücüsünü oyalayarak yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

02.06.2020 10:37 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:42
Adana'da bir aracın lastiğini patlatıp sürücüsünü oyalayarak yaklaşık 20 bin lira değerindeki altını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde iki kişi, bir banka şubesinden çıkıp park halindeki hafif ticari aracına binen kuyumcu Ali B'nin (51) koltuğun üzerine bıraktığı yaklaşık 20 bin lira değerindeki altın 4 yüzük, bileklik ve kolyesini alıp kaçtı.
Ali B'nin durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin, yankesicilik, hırsızlık, yağma ve kasten yaralama suçlarından emniyette kayıtları bulunan Zeki A. (20) ve Enis B. (20) olduğunu tespit etti.
Çaldıkları altınları satıp Yenibaraj Mahallesi'nde kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen zanlılar, operasyonla yakalandı.
İki zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden biri aracın camına taş attıktan sonra sürücü kapısını açıp dışarıya bakıyor.
Taşı atan zanlı, sürücüye aracının patlamış haldeki sol arka lastiğini gösteriyor.
Bu sırada diğer zanlı, araca yönelerek altınları alıp kaçıyor.
Sürücünün de altınları alıp kaçan zanlının peşinden bir süre koştuğu görülüyor.
Görüntüye diğer zanlının da yürüyerek bölgeden uzaklaştığı yansıyor. Aracın lastiğini patlatıp sürücüyü oyalayarak koltuktaki altınları çaldılar

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan, Banka, Adana, Güncel, Haber

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