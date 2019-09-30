Haberler » genel » Haber

Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti

Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetiştiVAN - Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

30.09.2019 12:03
Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti
VAN - Van'da girdiği aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ismini öğrenilemeyen sürücü, Van'dan Erciş istikametine seyir halinde iken açandan farklı seslerin geldiğini duyması üzerine aracını yolun kenarına çekti. Aracın motor bölümünden köpek sesi geldiğini duyan sürücü, bir petrol istasyonuna giderek sıkışan yavru köpeği kendi imkanları ile kurtaramayacağını anlayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aracın motor kısmına sıkışan yavru köpeği kurtardı. Sürücü yoluna devam ederken, yavru köpek daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
(EKİP-ŞAK-Y)
Aracın motor bölümüne sıkışan yavru köpeğin yardım çığlıklarına ekipler yetişti

İtfaiye, Erciş, Van, Genel

Kaynak: İHA

Son Dakika genel Haberleri
15:14 53 yıldır engelli oğluna bakan Emin amca, devlet başka ülkelere muhtaç olmasın diye engelli maaşı...
14:58 THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
14:46 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye, yeni bir ekonomik modele geçiyor"
14:37 Yoğun turist akımı tarihi evleri kafelere dönüştürdü
14:36 İstanbul Valiliği, ağır hasarlı ve az hasarlı 29 okulda tatil kararının ardından bugün hasar...
14:18 Mahalleyi temizleyip kitap okudular
14:12 Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı'da üretilen sobalarla ısınıyor