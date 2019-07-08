08.07.2019 16:58
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Aracın motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı

Aracın motor kısmına giren yavru kediyi itfaiye ekipleri çıkardı

Kayseri'de, bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kayseri'de, bir aracın motor kısmına giren yavru kedi, İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Edinile bilgiye göre Develi ilçesine bağlı İbrahimağa mahallesinde park halinde bulunan aracın motor kısmına yavru bir kedinin girdiği ihbar edildi. Yapılan ihbar sonrasında olay yerine gelen İtfaiye Develi Bölge Amirliği ekipleri, yaklaşık 35 dakika süren çalışma sonrasında yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Aşırı sıcaktan dolayı bitkin durumda olan yavru kediye su içirerek serinleten itfaiye ekipleri, kediyi yeniden doğal hayata bıraktı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İtfaiye, Kayseri, Develi, 3. Sayfa

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