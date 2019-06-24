24.06.2019 14:39
Haberler » Güncel » Haber

Aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye çıkardı.

Burhaniye ilçesinde, bir aracın motoruna giren kedi yavrusunu itfaiye çıkardı.

Olay Öğretmenler Mahallesi Mehmet Erdem Caddesi 25. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TJ 0536 plakalı otomobilin motorundan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, çıkarmaya çalışsa da başarılı olamayınca itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun uğraş sonucu aracın motor bölümüne giren kedi yavrusunu çıkarmayı başardı. Yaralı olmadığı belirlenen kedi yavrusu doğal ortama salınırken, vatandaşlar itfaiyecilere teşekkür etti. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Burhaniye , İtfaiye , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:19 Batı Şeria'da Bahreyn Çalıştayı protestosu
16:19 İstanbul'un seçimi
16:19 Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi
16:19 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
16:17 Karaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
16:17 Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü
16:15 Adıyaman'da FETÖ'den 6 tutuklama