Haberler » Güncel » Aracın motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Aracın motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

20.10.2019 13:57Aracın motorunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde park halindeki aracın motoruna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Viranşehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmından gelen sesler üzerine vatandaşlar kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Araç sahibine de haber veren vatandaşlar, kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Vatandaşlar korkan kediyi sakinleştirmeye çalışırken, itfaiye erlerinin uzun uğraşları ile kedi otomobilden çıkarıldı. Ekipler, sıkıştığı yerden kurtardığı kediyi severek sakinleştirdi.

Araç sahibi Hakan Sancak, hem hayvanın hem de otomobilin zarar görmeden kedinin kurtarılması nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, İtfaiye, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:08 Başkan Yıldırım, Başkan Karalar ile bir araya geldi
14:11 Azınlık cemaatlerinden 'Barış Pınarı Harekatı' için dua
14:11 Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Mehmetçik'e dua (1)
14:05 Malatya Sivil Toplum Platformundan Diyarbakır annelerine destek
14:10 flaş
14:10 Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada
14:10 Öğrenci servisiyle iş yeri soymaya çalışınca yakayı ele verdiler
20.10.2019 14:13:35