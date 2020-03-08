Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı - Haberler

Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı

Uşak'ta polis ekipleri durdurdukları bir aracın tabanına zulalanmış şekilde 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

08.03.2020 11:28
Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı
Uşak 'ta polis ekipleri durdurdukları bir aracın tabanına zulalanmış şekilde 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Kaçakçıların zulasını 'Ultra' isimli köpek patlattı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araçta 3 bin 210 paket kaçak sigara ele geçirildi. 'Ultra' adlı tütün köpeği ile yapılan aramada araç tabanına sıkıştırılmış halde bulunan gümrük kaçağı sigaralara el konuldu. Araçta bulunan S.D. ile M.Ç. adlı şüpheliler emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Polis tarafından ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler : Polis, Uşak, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi Haberler
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a, Putin kendi kahvaltısını önerdi
Yunan güvenlik güçleri plastik mermiye, saplanması için tel yerleştiriyor Haberler
Yunan güvenlik güçleri plastik mermiye, saplanması için tel yerleştiriyor
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı Haberler
Kapalıçarşı'da 16 metrekarelik dükkan 11 milyon 812 bin liradan satışa çıkarıldı
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti Haberler
Husumetli aileleri barıştırmak isterken silahla vurulan aşiret lideri hayatını kaybetti
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu Haberler
Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL Haberler
Hakim karşısına çıkan Gülben Ergen: Aylık gelirim 15 bin TL